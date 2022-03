Au aparut capusele in Brasov

Chiar daca temperaturile de primavara s-au instalat in Brasov de putin timp, in zonele verzi au aparut deja capusele. De altfel, brasovenii au reclamat prezenta lor in mai multe zone din oras, motiv pentru care municipalitatea si forma Coral Impex SRL (care asigura serviciile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in municipiu) au decis ca, incepand din 29 martie sa inceapa prima campanie de combatere a capuselor."In prima etapa, campania se va desfasura in parcuri, ... citeste toata stirea