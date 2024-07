"Au aparut tratamentele target. Tragi exact la tinta, omori exact celula canceroasa"

Persoanele nascute in perioada 1965-1980 sunt mai predispuse sa faca o forma de cancer comparativ cu generatiile anterioare, arata studii recente. Vestile bune sunt legate, in schimb, de posibilitatea depistarii cancerelor in stadii incipiente si de tratarea lor.Expertii atrag atentia, in urma multiplelor studii efectuate, ca datele indica o crestere a incidentei cancerelor la persoanele sub 50 ani, in diverse tari. Intr-unul dintre studii, publicat in revista JAMA Network Open de catre ... citește toată știrea