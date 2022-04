Au chemat Politia sa le apere: de propriul copil, de barbat

Si in acest sfarsit de saptamana au sunat victime ale violentei in familie pentru a gasi ajutor, la 112.Primul caz a fost vineri, 8 aprilie, in jurul orei 9.00, de la o femeie, in varsta de 32 ani, din Brasov. La fata locului, politistii au stabilit faptul ca "in timp ce se aflau in scara imobilului de domiciliu situat in municipiul Brasov, pe fondul unor discutii contradictorii, femeia in cauza ar fi fost agresata fizic de catre sotul sau, in varsta de 39 ani, aspecte ... citeste toata stirea