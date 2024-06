Au chemat Politia si au dat-o afara. Dadea si el, lovea si ea, pana la urma s-au unit impotriva agentilor

Luni, 3 iunie, Sectia 5 de Politie Brasov a primit spre instrumentare un caz de "violenta in familie", reclamat la 112."Fata de sesizarea primita, un echipaj de politie s-a deplasat in scurt timp la adresa indicata si a constatat ca intre cei doi parteneri ar fi existat o stare conflictuala, creata in urma unor discutii in contradictoriu, care ar fi degenerat si ar fi dus la o agresiune reciproca intre cei doi. Politistii au intocmit un formular de evaluare a riscului, in vederea emiterii ... citește toată știrea