Au construit si la noi "made in Turcia"?

Premierul Nicolae Ciuca a cerut sa se verifice daca firmele implicate in constructiile care s-au prabusit la cutremurul din Turcia au construit in Romania."Am cerut ca, pe baza masurilor luate in Turcia si a companiilor care au fost identificate ca executand lucrari de constructii in zona unde s-a produs cutremurul si deja au fost nominalizate sa se verifice daca au construit in Romania si in functie de rezultat sa identificam masurile care pot fi luate la nivelul ... citeste toata stirea