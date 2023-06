Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania, in timp ce pretul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel putin 10%, in conditiile ieftinirii materiilor prime, potrivit datelor unei companii din industria de comert electronic.Anual, romanii cumpara circa 50.000 de trotinete electrice noi."In mod particular, in Bucuresti, cererea de trotinete electrice este mai mare pe ... citeste toata stirea