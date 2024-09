Au curatat Sacelele: ziua cu 10 mandate de arestare

Vineri, 27 septembrie, in cadrul raziei care s-a desfasurat si in municipiul Sacele, politistii au depistat si retinut 10 persoane, pentru care Judecatoria Brasov a emis, in aceeasi zi, mandate de executare a pedepsei, intr-un dosar cercetat de politisti anterior sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt calificat"."Activitatile infractionale, in numar de 23 de fapte, ar fi fost savarsite la inceputul anului 2023, cand, in baza unor activitati operative, 7 din cele 11 persoane banuite au ... citește toată știrea