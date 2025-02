Au dat lovitura la bogatii de la Intorsura

Doi barbati, in varsta de 37 si 40 de ani, din judetul Brasov, credeau ca ticluit un jaf perfect: au furat 320.000 de lei anul trecut, in vara, si au scapat... pana acum."Politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Intorsura Buzaului, au documentat activitatea infractionala a doi barbati, in varsta de 37 si 40 de ani, din judetul Brasov, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat. Din ... citește toată știrea