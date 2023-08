Rata cumulata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, inainte de contestatii, este de 29,8%, anunta, vineri, Ministerul Educatiei, informeaza Agerpres.Primele rezultate la sesiunea a doua a Bacalaureatului din acest an au fost vineri afisate, pe site-ul bacalaureat.edu.ro si in centrele de examen, in format anonimizat."Rata cumulata de promovare (rezultate initiale - ... citeste toata stirea