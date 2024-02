Au fost anuntate data si tema Marsului pentru viata 2024

La 30 martie 2024 va avea loc a 14-a editie a "Marsului pentru Viata", eveniment care se desfasoara in Bucuresti, Brasov si in alte peste o mie de localitati din Romania si Republica Moldova. Tema acestui an este "Construim impreuna cultura sprijinului fata de femeia insarcinata"."Un proverb spune ca este nevoie de un sat pentru a creste un copil. Noi credem cu tarie ca este nevoie de o comunitate ... citește toată știrea