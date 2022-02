Au fost arestati autorii furtului de la biserica din Sambata de Sus

Autorii furtului de la Biserica din Sambata de Sus, care s-a inregistrat in noaptea de 7/8 decembrie 2021, au fost identificati de politisti. Sunt doi barbati, unul in varsta de 40 ani si celalalt in varsta de 55 ani, ambii din municipiul Bucuresti. Cei doi hoti ar fi patruns in interiorul lacasului de cult, iar din interiorul acestuia, dintr-o caseta de valori, ar fi sustras sumele de 110.000 lei, 2.000 euro si 500 de dolari. La data de 23 februarie a.c., politistii au pus in executare doua ... citeste toata stirea