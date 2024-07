Au fost publicate rezultatele la Evaluarea Nationala!

Ministerul Educatiei a publicat, marti, 9 iulie, rezultatele finale la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiei.Rezultatele finale pentru Evaluarea Nationala pot fi consultate pe edu.ro.Potrivit primelor rezultate publicate miercuri, 3 iulie, 74,4% dintre candidati au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, potrivit centralizarii.Procentul este in scadere fata de anii precedenti (76,2% in 2023, 82,3% in 2022 si 76,8% in 2021).La nivel national, pe ... citește toată știrea