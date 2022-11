Au furat o masina si au jefuit cu cagule pe fata o sala de jocuri

Duminica, 6 noiembrie, in jurul orei 5.00, politistii au fost sesizati despre faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta unei societati comerciale de tip sala de jocuri, din municipiul Sfantu Gheorghe, de unde au sustras o suma de bani.La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si jandarmi, care au stabilit ca doi barbati ar fi intrat in incinta barului cu cagule pe fata si manusi pe maini, ar fi lovit un barbat care se afla in incinta unitatii comerciale, dupa care i-ar fi ... citeste toata stirea