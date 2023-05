Platforma chimica din Fagaras este in continuare o sursa de venit pentru locatarii cartierului Combinat din Fagaras, cei care traiesc, in majoritate, din ajutorul social. Zilnic astfel de persoane scormonesc pe teritoriul fostei fabrici Nitramonia in cautare de fier vechi pe care apoi il valorifica. Politistii locali au prins duminica, 14 mai a.c., mai multe persoane care incercau sa transporte cu caruta o teava sustrasa de pe raza fabricii.,,Am identificat pe latura drumului care ... citeste toata stirea