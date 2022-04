Au furat tot ce-au gasit, apoi au dat foc cladirii

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat", "distrugere" si "violare de domiciliu", dupa ce luni, 28 martie, la Prejmer, a izbucnit un incediu in gospodaria unui localnic, pus de "maini criminale".In acea seara, in jurul orei 21.40, politistii au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca la nivelul unei anexe a unui imobil situat in localitate ... citeste toata stirea