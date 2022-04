Au gasit solutia pentru aglomeratia de pe strada Muresenilor din Brasov

Reprezentantii Politei Rutiere si cei ai Primariei Brasov au reusit sa identifice o cauza a blocarii traficului rutier pe strada Muresenilor, in special in perioadele de sarbatori. Mai exact, in acele perioade, brasovenii si turistii care vor sa ajunga in Centrul Istoric cu masina, incearca sa isi lase masina in parcarea privata de pe strada George Baritiu (de langa corpul S al Universitatii Transilvania, in apropierea Maternitatii). Pe sensul de urcare, in dreptul parcarii, ei opresc pe a doua ... citeste toata stirea