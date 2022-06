Au impresionat Washingtonul si Dubaiul, acum prezentate si Brasovului

Saguna Fest 2022 a continuat joi, 9 iunie, cu prezentarea performantelor internationale din acest an scolar ale elevilor colegiului brasovean. Curtea interioara a scolii s-a transformat pentru cateva ore in sala de expozitii in care au fost prezentate proiectele cu care sagunistii au impresionat la Washington si in Dubai."In cadrul Saguna Fest am dorit sa avem o zi pe care sa o dedicam proiectelor internationale. Acestea au avut loc in decursul acestui an scolar. Echipele care au reprezentat ... citeste toata stirea