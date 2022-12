Au inceput controalele de sarbatori: zilnic, pana pe 1 ianuarie

Avand in vedere ca se apropie sarbatorile de iarna, autoritatile brasovene au activat comandamentul de sarbatori, iar din 1 Decembrie au inceput si controalele."Comandamentul Judetean pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei in perioada Sarbatorilor de Iarna 2022" a fost constituit in sedinta Colegiului Prefectural Brasov din 29 noiembrie, iar pana in 1 ianuarie 2023 va controla unitati de alimentatie publica, magazine, unitati de cazare, piete, targuri sau oboare.Din acest ... citeste toata stirea