Au inceput demersurile pentru scoala noua, 47 de milioane de lei

Comuna Cristian a accesat anul trecut o finantare de 39.761.823,60 lei din PNRR pentru constructia unei noi scoli gimnaziale, tinand cont ca in ultimii ani populatia a crescut considerabil, insa infrastructura educationala a ramas in urma. Investitia totala in noua cladire, care va fi una "verde" cu surse alternative de producere a energiei, este de 47.316.570,08 lei. In prezent, edilii sunt in curs de obtinere a avizelor pentru demararea lucrarilor.Noua scoala va avea si o sala ... citește toată știrea