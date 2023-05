De ieri si pana in 18 mai, parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la finele anului 2023, pot depune cererile pentru inscrierea in clasa pregatitoare in invatamantul primar pentru anul scolar 2023-2024. Sunt prevazute doua etape distincte de inscriere, in perioadele: 3 - 31 mai respectiv 5 iunie - 15 iunie. In perioada 1 - 8 septembrie inspectoratele scolare centralizeaza si solutioneaza cererile parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au ... citeste toata stirea