Au inceput inscrierile la Concursul National de Animatie "World of Animation". Ce premii vor fi acordate

Au inceput inscrierile la Concursul National de Animatie "World of Animation", editia a III-a, organizat de Centrul Cultural Reduta si sustinut de NewsBV.ro.Centrul Cultural Reduta prin Serviciul Programe Culturale organizeaza in perioada 17 iunie - 17 octombrie 2024, cea de-a treia editie a Concursului de Animatie "WORLD OF ANIMATION".Concursul national se va desfasura intr-o singura sectiune, luandu-se in considerare ca ... citește toată știrea