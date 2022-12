Au inceput lucrarile la Hotelul de Gheata de la Balea Lac, din Muntii Fagaras. Constructia va fi finalizata in cateva saptamani, au anuntat reprezentantii proiectului.Dupa doi ani de pauza, "Hotel of Ice" va reveni, iar tema din acest an este "Europa". Astfel, fiecare camera a viitorului hotel va purta numele unei capitale din Batranul Continent.Realizatorii Proiectului de Marketing Turistic "Hotel of Ice Balea Lac" au anuntat, marti, ca a inceput constructia celui de-al 16-lea hotel ... citeste toata stirea