Au inceput lucrarile la primele 3 adaposturi civile din Brasov

Anuntat inca din prima parte a anului trecut, programul de reabilitare a adaposturilor civile din Brasov este abia la inceput. Potrivit evidentelor, in evidentele municipiului Brasov se regaseau 141 de adaposturi, dar, in urma verificarilor realizate in cursul anului trecut, au fost identificate fizic 124. Dintre cele 124, reprezentantii Primariei Brasov au precizat ca au inceput, tot anul trecut, demersurile pentru reabilitare pentru patru dintre ele, insa contracte de lucrari au fost semnate ... citeste toata stirea