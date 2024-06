Au incercat sa convinga 100 de colegi sa se lase de "vapat"

De 31 mai, Ziua Mondiala impotriva Fumatului, elevi si studenti brasoveni incercat sa-i sensibilizeze pe colegii lor printr-un proiect care isi propune sa lupte impotriva fumatului. Elevi ai Liceului din Prejmer, Liceului Sportiv si studenti de la Facultatea de Medicina i-au intervievat pe 100 dintre colegii lor in legatura cu fumatul si au incercat sa-i convinga sa nu se apuce de fumat sau sa renunte, in cazul celor care sunt fumatori. Proiectul s-a finalizat cu o expozitie in holul Corpului C ... citește toată știrea