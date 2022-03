Au incheiat simularea de Bac cu subiecte mai usoare decat se asteptau. Dar nici nu s-au spetit invatand

Liceenii claselor a XII-a si a XIII-a au sustinut, ieri, simularea probei la alegere a profilului si specializarii, din cadrul examenului de Bacalaureat. Pentru majoritatea, a fost ultima proba a simularii de Bac. Doar cei care invata in limba germana au maghiara vor mai da test, astazi, la Limba si literatura materna. La proba la alegere, de miercuri, elevii au sustinut test la una dintre materii precum: informatica, biologie, chimie, logica, georgrafie etc. "La info a fost ok, adica sunt si ... citeste toata stirea