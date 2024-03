Au luat credite "Garant Invest", acum sunt cu mascatii la usa: 30 de administratori

Politistii au efectuat luni, 4 martie, si marti, 5 martie, 66 de perchezitii in mai multe judete intr-un dosar de obtinere de fonduri guvernamentale pentru intreprinderi mici si mijlocii, prejudiciul estimat ridicandu-se la 5,8 milioane de lei.Din investigatiile efectuate a reiesit ca, in perioada iunie 2019 - decembrie 2021, prin intermediul a peste 30 de societati comerciale, 25 de persoane, in baza unor documente care ar fi fost falsificate, ar fi solicitat fonduri garantate de stat, in ... citește toată știrea