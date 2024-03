Au luat urma facturilor: 60 de perchezitii

Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au efectuat, joi, 7 martie, incepand cu ora 07.00, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu de 750.000 lei. Perchezitiile domiciliare au avut loc in judetele Mures, Galati, Brasov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceava, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu ... citește toată știrea