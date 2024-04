Au luptat 5 ore cu flacarile: de la o casa, focul s-a extins si la doi vecini

O casa de pe strada 15 Noiembrie din Codlea a luat foc, in noaptea de luni spre marti, 15/16 aprilie, in jurul orei 23:00. Pompierii s-au deplasat imediat la fata locului si au inceput lupta cu flacarile. Cand au ajuns echipajele, incendiul se manifesta cu flacari violente si degajare mare de fum. Incendiul a cuprins o casa si 2 anexe gospodaresti pana la sosirea pompierilor."Exista pericol de extindere si alte case situate in apropiere. Pentru stingerea incendiului au fost alocate 3 ... citește toată știrea