Au plecat din Brasov, n-au mai ajuns pana la Sibiu: O familie de spanioli, ucisa de un sofer care a facut o depasire neregulamentara

O familie a fost distrusa de un sofer care a depasit peste linie dubla continua, pe DN1, in Sibiu, si a intrat in plin in masina in care calatoreau tatal, mama si fiicele lor de 21 si 15 ani. Erau din Spania si a supravietuit doar mezina, care e insa in stare critica.Accidentul a avut loc duminica, 4 decembrie, in zona numita Hula Bradului, intr-o curba si pe o portiune de sosea marcata cu linie dubla continua. "In seara zilei de 4 decembrie, in jurul orei 20:45, in zona Hula Bradului de pe ... citeste toata stirea