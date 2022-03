Casa Judeteana de Pensii Brasov anunta inceperea procesului de atribuire a biletelor de tratament balnear solicitantilor indreptatiti, asigurate prin unitatile de tratament aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice.Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Casa Nationala de Pensii Publice are in proprietate unitatile de tratament balnear - S.C. T. ... citeste toata stirea