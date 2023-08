Patru romani stabiliti in Austria, aflati in concediu in judetul Brasov, si-au vazut moartea cu ochii, luni, 14 august. Scenele desprinse din filmele de groaza au avut loc pe DN 10, in comuna Teliu, din apropiere de Intorsura Buzaului. Masina mergea in spatele unui tir incarcat cu lemne si, din senin, un bustean urias a cazut din camion si le-a strapuns parbrizul." Zici ca suntem in *Final destination*"!Busteanul avea o circumferinta de aproximativ 20 de cm si cam 3 metri lungime. A lovit ... citeste toata stirea