Auchan lanseaza in luna aprilie primul magazin complet automatizat din Romania

Auchan va lansa in luna aprilie primul magazin complet automatizat de pe piata din Romania, au anuntat, la Conferinta Progresiv - Back to the Future, Tiberiu Danetiu, Director de Marketing Auchan Retail Romania, si Teodor Serban, Director Eficienta si Proiecte Auchan Retail Romania."Auchan GO este un concept in care avem tehnologie, cunoastem nevoile clientilor si incercam astfel sa ... citește toată știrea