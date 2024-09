AUDIO Directoarea RIAL, candidat USR la Parlament, se crede stapana de sclavi pe bani publici

O inregistrare incredibila arata modul in care gandesc cei instalati de inca primarul exmatriculat al Brasovului, Allen Coliban, in functii unde sunt platiti din banii brasovenilor. Un astfel de comportament pentru candidata USR la Camera Deputatilor, Elena Buga, pusa de Coliban sefa la RIAL, descalifica partidul "oamenilor noi" din politica.Comportamentul acesteia a fost taxat de primarul ales George Scripcaru:"Auziti si va cruciti! Individa care se aude in aceasta inregistrare este Elena ... citește toată știrea