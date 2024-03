Audit la RATBV: se va analiza structura de personal, dar si consumul si uzura mijloacelor de transport

Una dintre obligatiile operatorului de transport RATBV prin contractul de delegare pe care il are incheiat pentru prestarea serviciilor in zona metropolitana este si realizarea unui audit tehnico-economic. Acesta va viza activitatea financiara a societatii in perioada 2021 - 2022, iar costul acestor servicii este estimat la suma de 60.000 de lei fara TVA.Potrivit caietului de sarcini, printre altele, auditorul va trebui sa verifice necesitatea si rezonabilitatea costurile aferente obligatiei ... citește toată știrea