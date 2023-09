Daca anii trecuti, august era o "luna de foc" la "Pasapoarte", in 2023 acest lucru nu s-a mai intamplat. Astfel, potrivit informatiilor transmise de Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Brasov, luna trecuta, au fost depuse 4.561 cereri de eliberare a pasapoartelor, cu 976 mai putine decat in luna iulie.De asemenea, au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, 874 cereri de eliberare a pasapoartelor simple electronice, cu ... citeste toata stirea