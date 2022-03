Augustin: La betie, i-a dat foc la casa

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violare de domiciliu" si "distrugere", fapte pentru care a fost acuzat un tanar de 28 de ani, care, la miezul noptii, dupa cateva pahare, s-a dus sa-i incendieze casa unui consatean cu care s-a certat.Incendiul a fost anuntat la 112 vineri, 18 martie, la ora 23.58. "In temeiul sesizarii, la fata locului s-au deplasat, de indata, politisti din cadrul ... citeste toata stirea