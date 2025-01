AUR anunta un protest pentru reluarea alegerilor pe 12 ianuarie, in Piata Universitatii. Simion: "Va fi cel mai mare miting"

AUR anunta un protest, in 12 ianuarie, in Piata Universitatii: Vrem sa transmitem un mesaj clar: ne dorim reluarea alegerilor cat mai urgent.Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta organizarea unui protest, in 12 ianuarie, in Piata Universitatii din Bucuresti, pentru a cere reluarea alegerilor cat mai urgent, transmite News.ro.Protestul urmeaza sa se desfasoare in 12 ianuarie, de la ora 14.00, in Piata Universitatii, au anuntat, joi seara, intr-un comunicat de presa, ... citește toată știrea