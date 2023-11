Daca in 10 noiembrie, AUR pierdea un deputat de Brasov, prin demisia Ralucai Borta, in 17 noiembrie, presedintele partidului, George Simion, a venit la Brasov pentru anunta ca Ana Predescu a trecut de la PPU-SL la Aur."Imi face o deosebita placere sa o anunt ca pe colega a mea, nu doar in Camera Deputatilor, ci si colega de partid, si persoana care va juca un rol cheie in judetul Brasov, in tot ce inseamna regiunea din centrul tarii si in politicile de educatie ale AUR, pe doamna deputat Ana ... citeste toata stirea