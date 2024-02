AUR Brasov isi mareste echipa

Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor din Brasov iti mareste echipa.In cadrul conferintei de presa ce a avut loc la sediul partidului a fost prezentat cel mai nou membru al organizatiei, avocatul Alexandru Goga. Un om integru, cu actiuni multiple in justitie, isi doreste sa contribuie activ la schimbarea anomaliilor existente in Romania si asa cum spune chiar el, in partidul AUR s-a regasit cel mai bine.In continuarea conferintei, deputatul Ana Predescu a adus in discutie si abuzurile ... citește toată știrea