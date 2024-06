AUR, o "recapitulare" in fata Primariei. Candidatul "importat" a "cules din piata" criticile la adresa lui Coliban si Scripcaru

In fata Primariei Brasov, miercuri, 5 iunie, a aparut si AUR, pentru a sustine o conferinta de presa. A fost organizata de candidatul AUR pentru functia de primar al Brasovului, Dan Tanasa (parlamentar de Mures, recunoscut pentru agresivitatea din timpul sedintelor de plen; din 2019 cu domiciliu in Brasov, in Tractorul), si de Tiberiu Foris, candidat pentru Parlamentul European.Dan Tanasa nu a venit cu un discurs noi, el preluand, practic, mesajele lansate de mai mult timp de PSD, PNL si USR. ... citește toată știrea