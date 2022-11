Aura migrenoasa: Pericolul cand luam prea multe pastile de cap

Migrene sau dureri de cap? Neurologul Bogdan Pana ne spune cum le putem diferentia singuri acasa, dar si care este momentul in care e necesar sa ajungem la medic."Medicii considera durerea de cap obisnuita ca fiind cefalee de tip tensional. Cefaleea de tip tensional nu are legatura cu hipertensiune arteriala. Atat cefaleea de tip tensional, cat si migrena sunt tipuri de cefalee primara. Ele sunt bolile in sine, nu sunt date de altceva", arata medicul.Pragul de alarma: De 2 ori pe luna timp ... citeste toata stirea