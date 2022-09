Aurelia Modorcea: ,,Magia culorilor", expozitie de pictura in Cetatea Fagarasului

Foto: Aurelia ModorceaPictorita fagaraseana, Aurelia Modorcea, isi expune lucrarile in Cetatea Fagarasului, in Turnul Thomory. Expozitia intitulata ,,Magia culorilor" reuneste acele picturi in care Aurelia Modorcea a evidentiat aspecte din viata, natura si univers prin cel mai frumos joc de lumina si culoare. Expozitia poate fi vazuta incepand de marti, 13 septembrie a.c., in timpul programului de vizitare al castelului. Este a patra expozitie pe care pictorita fagaraseana o organizeaza la ... citeste toata stirea