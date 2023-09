Doua localnice din Venetia de Jos sunt concurente la emisiunea ,,Chefi la cutite" si in urma preparatelor prezentate i-au impresionat pe chefi, care le-au inmanat trei cutite. Aurelia Stoica Bata si Mariana Stoica au avut, prin participarea la aceasta emisiune, dublu scop. Pe de o parte de a promova portul popular al satului, dar si pentru a aduce in actualitate mancarurile pe care bunicii le faceau in casa. Aurelia sau Reli cum i se spune in sat si Mariana n-au fost lipsite de emotii nici cand ... citeste toata stirea