Curtea Constitutionala a admis miercuri, 2 august, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu, constatand neconstitutionalitatea partiala a legii, a explicat presedintele Curtii, intr-o declaratie transmisa in direct. Legea penrtu reforma pensiilor speciale va fi retrimisa Parlamentului, pentru a fi pusa in acord cu elementele de neconstitutionalitate constatate, a spus Marian Enache.Elementele de neconstitutionalitate ... citeste toata stirea