Australia, prima tara din lume care interzice Facebook si TikTok pentru copiii sub 16 ani

Australia devine prima tara din lume care interzice Facebook si TikTok pentru copiii sub 16 ani, in ciuda controverselor starnite.Australia a aprobat joi o interdictie prin care copiii sub 16 ani nu au voie sa foloseasca retelele sociale, devenind prima tara din lume care ia o astfel de decizie, dupa o dezbatere aprinsa care a cuprins natiunea, si stabilind astfel un punct de referinta pentru jurisdictiile din intreaga lume cu una dintre cele mai dure reglementari ce vizeaza Big Tech, ... citește toată știrea