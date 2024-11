Australia va interzice accesul copiilor sub 16 ani pe retelele sociale

Guvernul Australiei a anuntat ca va interzice accesul copiilor sub 16 ani pe retelele sociale. Proiectul de lege, care urmeaza sa fie depus in parlament saptamana viitoare, are ca scop atenuarea "raului" pe care retelele sociale il provoaca copiilor australieni, a spus premierul Anthony Albanese, citat de BBC."Aceasta este pentru mame si tati... Ei, ca si mine, sunt foarte ... citește toată știrea