Vesti proaste in continuare pentru Romania. Austria da semnale clare ca se opune in continuare aderarii tarii noastre la spatiul Schengen.Austria blocheaza in continuare aderarea Romaniei la Schengen. Cancelarul Karl Nehammer a transmis ca se opune in continuare extinderii spatiului Schengen. Acesta a invocat din nou motivul numarului mare de migranti ilegali. Pe de alta parte, Nehammer a ... citeste toata stirea