Autobuz electric in flacari, la Brasov. Un pasager i-a atras atentia soferului, care nu stia nimic

Un autobuz electric a luat foc la Brasov, in timp ce era pe traseu. Calatorii s-au auto evacuat si nimeni nu a fost ranit. Primaria a investit mult in mijloace de transport in comun electrice in ultimii ani. Un autobuz electric a luat foc in timp ce se afla pe traseu. Potrivit celor de la ISU Brasov, incendiul a izbucnit la compartimentul motor al autovehiculului. Toti cei 29 de calatori care se aflau in mijlocul de transport in comun s-au auto evacuat. "Am fost anuntati de izbucnirea unui ... citeste toata stirea