Un accident rutier fara victime a avut loc vineri, 13 octombrie, in jurul pranzului, in zona Garii CFR din Brasov. Din declaratiile martorilor, un autoturism Opel cu numere de Galati a taiat calea unui autobuz Menarini al RATBV, plin de calatori. Aparent, soferul autoturismului de Galati a virat brusc la dreapta, in incercarea de a intra, prin fata autobuzului, in parcarea de la Mall Unirea.Din tamponare au rezultat doar daune materiale, dar autobuzul nou va sta in garaj cateva saptamani pana