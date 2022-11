Autobuzele de pe linia 20 nu mai circula cu remorcile pentru biciclete

Avand in vedere ca numarul iubitorilor de mountain-bike care se dau cu bicicleta pe traseele din Masivul Postavarul a scazut considerabil, dar si faptul ca in perioada urmatoare sunt asteptate ninsori, RATBV a anuntat ca din 21 noiembrie a suspendat serviciul de transport biciclete pe linia 20 (Livada Postei-Poiana Brasov).In 2022, acest serviciu a fost asigurat de RATBV intre 2 mai si 21 noiembrie, perioada in care toate cele trei autobuze aflate in circulatie pe linia 20 aveau remorci pe ... citeste toata stirea